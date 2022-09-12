Кабмин РФ представил новые меры поддержки производства и самих россиян в условиях санкций. Михаил Мишустин рассказал о выделении дополнительных денег на развитие транспорта, его производства, а также о повышении устойчивости экономики.

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