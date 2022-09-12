Финальный розыгрыш машин и призовых баллов в рамках акции "Миллион призов" прошел в Москве

Еще 20 автомобилей разыграли среди избирателей, которые проголосовали онлайн на муниципальных выборах в Москве.

В эфире Москвы 24 прошел третий розыгрыш "Миллиона призов". Победители получат СМС о выигранном призе. Кроме машин, москвичи могут выиграть от трех до десяти тысяч призовых баллов. Каждый равен одному рублю. Их можно потратить в магазинах, кафе, ресторанах, театрах и музеях, которые присоединились к акции.

Чтобы получить приз, нужно активировать свой уникальный код на официальном сайте программы. Это надо сделать до 26 сентября включительно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.