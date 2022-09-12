Для российских школьников утвердят новые стандарты образования

Новые стандарты школьного образования ждут учащихся. Это общие для всех школ программы по русскому языку, литературе и окружающему миру в начальной школе. В средней и старшей к ним добавятся история, обществознание, география и ОБЖ.

Стандарты будут определять, что должны знать учащиеся. Школы могут разрабатывать собственные образовательные программы, но уровень обучения по ним не должен быть ниже, чем по федеральным.

Утвердить новые стандарты должны до 1 марта следующего года. А уже с 1 сентября 2023 их начнут внедрять в школах. Документ уже внесен в Госдуму и размещен в базе проектов нормативных актов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.