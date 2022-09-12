В Москве разыграют очередные 20 автомобилей акции "Миллион призов"

В понедельник, 12 сентября, в Москве разыграют очередные 20 автомобилей. Определятся счастливчики среди тех, кто дистанционно голосовал в период с 20:01 10 сентября до 20:00 11 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.