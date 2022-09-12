Портрет Джулиана Ассанджа появился в Балашихе

Джулиана Ассанджа заметили в подмосковной Балашихе. Портрет основателя WikiLeaks появился на стене жилого дома. Его нарисовал художник из Италии. У себя на родине он прославился, написав на фасаде здания портрет писателя Федора Достоевского.

В Россию живописец приехал впервые, но уже заявил, что в Москве ему понравилось, теперь он планирует посетить Санкт-Петербург. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.