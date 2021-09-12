Московские полицейские прочли ко Дню города текст негласного гимна столицы

Московские полицейские запустили онлайн-акцию "Любимый город". В рамках проекта сотрудники полиции по всей стране готовят ко дню рождения своего города творческий подарок.

Это могут быть стихи, проза или рассказ о достопримечательностях. Московский ролик записали в знаменитом здании по адресу Петровка, 38. С его балкона открывается впечатляющий вид на столицу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

