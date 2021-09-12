Редакция "Москва Медиа" удостоилась трех награды премии "ТЭФИ-Мультимедиа" ))

Редакция "Москва Медиа" получила три награды премии "ТЭФИ-Мультимедиа". Новая награда за высшие достижения в области журналистики появилась только в этом году.

В рамках номинации "Социальная акция, Диджитал СМИ" был награжден специальный проект сайта Москва 24 "Домашнее насилие".

В номинации "Ведущий информационной программы, Телевидение" награды удостоился Иван Базанов за программу "Новости" на телеканале Москва 24.

В категории "Авторская программа, Диджитал СМИ" были отмечены программа "Теона Контридзе – О любви, музыке и Грузии" с Давидом Виннером, YouTube-канал "Историс – Откройте, Давид!".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.