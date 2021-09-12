Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Погода, как и накануне, располагает к прогулкам. Сегодня должно еще немного потеплеть. Воздух в городе днем может прогреться до +22 градусов.

Так называемое "неклассическое бабье лето" продолжается. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.