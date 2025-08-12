Форма поиска по сайту

12 августа, 22:30

Общество

Жителей Крыма предупредили о длительных отключениях мобильного интернета

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 августа

"Миллион вопросов": юрист рассказала, как защитить себя от штрафов при ремонте жилья

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами ожидается в Москве 13 августа

Блогеров в России предупредили об уголовной ответственности за рекламу подделок

МЧС предупредило о грозе в столице в ближайший час

Синоптики отметили положительные температурные аномалии в столице в августе

"Вопрос спорный": эксперты обсудили, нужно ли отменять домашнее задание для школьников

"Атмосфера": 17 градусов ожидается в Москве вечером 12 августа

Благотворительный забег ультрамарафонца в "Лужниках" поможет детям с заболеваниями печени

Жителей Крыма предупредили о длительных отключениях мобильного интернета из-за атак со стороны Украины. Оповещение распространило региональное министерство связи. При этом кабельный интернет и сотовая связь будут работать.

Сразу три смерча обрушились на берег Ладожского озера в Ленобласти. Очевидцы поделились кадрами с водяными воронками, идущими в сторону берега. После смерчей в этом районе прошел крупный град.

В Новосибирске водитель Lexus решил поехать по трамвайным путям. Видео вызвало множество негативных отзывов в местных соцсетях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

