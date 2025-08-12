Форма поиска по сайту

12 августа, 15:15

Блогеров в России предупредили об уголовной ответственности за рекламу подделок

Блогеров в России предупредили об уголовной ответственности за рекламу подделок

Блогеров предупредили об уголовной ответственности за рекламу поддельных товаров. Распространяя информацию о продавцах контрафакта, они нарушают закон. В России уже есть примеры, когда авторов, продвигавших подделки в социальных сетях, взяли на заметку.

Маркетологи напоминают, что существует несколько категорий копий: контрафакт, подделка и реплика. Последняя выполняется из качественных материалов и не нарушает закон, тогда как контрафакт – это незаконное использование чужого товарного знака, нередко с искажением названия бренда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

