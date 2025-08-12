Форма поиска по сайту

12 августа, 06:45

Общество

В Общественной палате предложили вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек

В Общественной палате предложили вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек. Это позволит старшим родственникам без нотариальной доверенности заселять ребенка в отель, записывать его к врачу или решать другие вопросы, если он находится у них в гостях.

Запись сможет появиться только с согласия обоих родителей и будет являться аналогом доверенности, избавляя от необходимости обращения к нотариусу. Инициатива направлена на упрощение жизни многодетным семьям, где оформление множества доверенностей вызывает сложности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

