В Общественной палате предложили вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек. Это позволит старшим родственникам без нотариальной доверенности заселять ребенка в отель, записывать его к врачу или решать другие вопросы, если он находится у них в гостях.

Запись сможет появиться только с согласия обоих родителей и будет являться аналогом доверенности, избавляя от необходимости обращения к нотариусу. Инициатива направлена на упрощение жизни многодетным семьям, где оформление множества доверенностей вызывает сложности.

