Новости часа: в Москве продолжается сбор необходимых вещей пострадавшим в Курской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве работают 14 штабов по сбору помощи для пострадавших жителей Курской области.

В столице пройдут специальные мероприятия в честь Медового, Хлебного и Яблочного спасов. Об этом сообщил столичный департамент природопользования.

К выходным, 17–18 августа, в Москве потеплеет до 27 градусов. О погодных изменениях предупредили синоптики.