Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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12 августа, 20:00

Общество

Новости часа: в Москве продолжается сбор необходимых вещей пострадавшим в Курской области

Новости часа: в Москве продолжается сбор необходимых вещей пострадавшим в Курской области

Автоэксперт объяснил, могут ли дети оказаться за рулем на законных основаниях

Новости часа: Собянин рассказал, как приложение "Мой id" помогает москвичам

Радиационный туман может накрыть Москву до 18 августа

В Курской области 180 тыс человек подлежат эвакуации из-за обстрелов со стороны ВСУ

Облачная и дождливая погода ждет москвичей до конца дня

Облачная погода и дождь ожидаются в Москве до конца 12 августа

"Техно": аналитики подсчитали число компаний, которые следят за сотрудниками в Сети

Новости часа: новые корпуса МГТУ имени Баумана откроются в сентябре

"Атмосфера": облачная погода, дождь и гроза ожидаются в Москве 13 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве работают 14 штабов по сбору помощи для пострадавших жителей Курской области.

В столице пройдут специальные мероприятия в честь Медового, Хлебного и Яблочного спасов. Об этом сообщил столичный департамент природопользования.

К выходным, 17–18 августа, в Москве потеплеет до 27 градусов. О погодных изменениях предупредили синоптики.

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