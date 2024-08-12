Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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12 августа, 17:15

Общество

Облачная и дождливая погода ждет москвичей до конца дня

Облачная и дождливая погода ждет москвичей до конца дня

Облачная погода и дождь ожидаются в Москве до конца 12 августа

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Облачно и дождь – именно такая погода ждет москвичей до конца дня. Температура на столбиках термометров не поднимется выше 19 градусов. Ветер – западный и северо-западный 6–7 метров в секунду. Местами возможны порывы до 17 метров в секунду.

В связи с этим понедельник может стать самым холодным днем этой недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Во вторник, 13 августа, осадки продолжатся, но будут носить кратковременный и локальный характер. А уже со среды, 14 августа, столбики термометров пойдут вверх.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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