Облачная и дождливая погода ждет москвичей до конца дня

Облачно и дождь – именно такая погода ждет москвичей до конца дня. Температура на столбиках термометров не поднимется выше 19 градусов. Ветер – западный и северо-западный 6–7 метров в секунду. Местами возможны порывы до 17 метров в секунду.

В связи с этим понедельник может стать самым холодным днем этой недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Во вторник, 13 августа, осадки продолжатся, но будут носить кратковременный и локальный характер. А уже со среды, 14 августа, столбики термометров пойдут вверх.

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