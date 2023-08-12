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12 августа, 23:15

Общество

Телеграм-каналы "Москва 24" и "Сортировочная" разыграют смарт-часы и мерч

Телеграм-каналы "Москва 24" и "Сортировочная" разыграют смарт-часы и мерч

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Телеграм-каналы "Москва 24" и "Сортировочная" разыграют смарт-часы и мерч. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо перейти по QR-коду, который находится на экране.

Пользователям нужно подписаться на оба канала, нажать под конкурсным постом кнопку "Участвую". Победитель будет выбран случайным образом уже 14 августа в 11:00, всем удачи. Полные правила конкурса – на сайте m24.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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