В России отметили День ВВС

В этом году Военно-Воздушные силы отметили 110 лет. По такому случаю в небе кружили "Русские витязи" и "Стрижи".

В течение сорока минут авиационные группы на скорости 500 километров в час показывали в небе фигуры высшего пилотажа. Летчики, испытывая колоссальные перегрузки, порой сокращали дистанцию между фюзеляжами до одного метра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

