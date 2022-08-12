Повышенный уровень погодной опасности ввели в Москве из-за жары

Повышенный уровень погодной опасности ввели в Москве с субботы, 13 августа, до понедельника, 15 августа. В Гидрометцентре спрогнозировали до 32 градусов.

В метеобюро Москвы напомнили, что самым жарким днем лета и всего этого года пока остается 11 июля. Главная столичная метеостанция на ВДНХ тогда зафиксировала температуру в 32,8 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

