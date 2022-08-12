Новости последнего часа: оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары на ближайшие три дня. Об этом сообщили синоптики.

Билеты на фестиваль "Спасская башня" начали продавать на Красной площади. Об этом рассказали организаторы.

В результате обрушения стены дома в Омске пострадавших нет. Об этом заявила прокуратура.