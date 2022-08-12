Водитель самоката решил проехаться ровно по разделительной полосе на Тверской улице

На Тверской улице парень ехал ровно по разделительной полосе. Эта улица – одна из самых оживленных в столице. При этом на водителе самоката были наушники.

Это является нарушением правил дорожного движения и смертельно опасно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.