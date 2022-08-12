Прошедший июль в РФ вошел в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений

Июль в этом году в России вошел в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений. Это данные Гидрометцентра.

Пока жара не собирается отступать. Предстоящие выходные в столице снова будут солнечными и знойными. У москвичей еще есть возможность провести время на пляже. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.