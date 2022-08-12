Эксперты рассказали, когда вернется картофель-фри в рестораны "Вкусно – и точка"

Картофельный вопрос в ресторанах "Вкусно – и точка" скоро решится. С момента открытия в некоторых точках не подают одно из самых популярных блюд – картофель-фри. Нужного сорта просто нет, а из других блюдо не получается. Это проблема многих российских ресторанов.

Когда поставки возобновят? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.