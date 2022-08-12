В Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда ритуальных услуг "Грустно – и точка"

В Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда "Грустно – и точка". Обращение направила похоронная компания. Под этим товарным знаком планируется производить и продавать гробы и фурнитуру для них, надгробные плиты и памятники.

Кроме того, под брендом "Грустно – и точка" собираются предоставлять похоронные услуги, проводить бальзамирование, организовывать свадебные церемонии, предоставлять услуги почетного караула, осуществлять уход за могилами и эксгумацию. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.