Последнее суперлуние 2022 года можно было наблюдать ночью 12 августа. Спутник подошел максимально близко к Земле и сиял на 30% ярче, чем обычно. Очевидцы прислали фото и видео.

В Москве было безоблачно, поэтому жители города наблюдали это явление во всей красе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.