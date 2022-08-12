Москвичи, как любые жители мегаполиса, склонны находить у себя несуществующие болезни, рассказали эксперты. А столичные врачи назвали главные страхи московских ипохондриков.

Чаще всего люди находят у себя онкологию, депрессию, другие психические расстройства и сосудистые заболевания. Специалисты посоветовали пройти обследование, чтобы не изводить себя мнимыми страхами. И сделать это очень просто – в городе заработали павильоны "Здоровая Москва". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.