Москвичи снова выстроились в очереди на срочные ПЦР-анализы на ковид. А в аптеках продажи экспресс-тестов на коронавирус в среднем выросли в 2,5 раза.

С чем связан повышенный спрос, хватит ли тестов на всех и сколько стоит провериться в лаборатории и самостоятельно? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.