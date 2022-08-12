Жителям столицы рассказали о температуре 12 августа

В Москве 12 августа снова солнечно и тепло. Температура в дневные часы будет доходить до 27 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер подует с севера. Солнцезащитные очки и крем опять пригодятся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.