В рубрике "Я вам покажу" телеканал Москва 24 показывает, что происходит в столице. Фото и видео просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Жители Свиблова поделились кадрами непогоды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.