Москвичи показали, как гуляют в непогоду

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время.

Жители столицы поделились кадрами из Бирюлева Восточного. Там папа с детьми гуляет под зонтиком в дождь.