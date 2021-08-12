В Москве выявили 2 294 новых случая коронавируса

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2 294 новых случая COVID-19. Выздоровели за это время 3 329 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 1 143 человек, выписали при этом 1 808 пациентов.

За последние сутки в России выявили 21 932 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Из них 1 740 (8,1%) эпизодов протекают без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Наименьшие темпы прироста отмечаются в Москве (0,15%), Татарстане (0,2%), а также Псковской и Кировской областях, Карачаево-Черкесии (0,24%). Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.