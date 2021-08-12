Синоптик рассказал о погоде в столице на ближайшие дни

Синоптики говорят, что 12 августа может стать самым дождливым с начала 2000-х годов. Штатный метеоролог телеканала Москва 24 Никита Поповнин рассказал, что дождь в городе будет продолжаться до ночи пятницы. По его словам, суммарно может выпасть до половины месячной нормы осадков.

"В пятницу осадки закончатся, а температура воздуха останется. То есть те 22 градуса, которые есть сегодня, они и останутся на пятницу. А к выходным начнется повышение температуры до 23–26 градусов", – отметил синоптик.

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