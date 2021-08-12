В РПЦ предложили создать должность уполномоченного по правам русских. С такой инициативой в своем телеграм-канале выступил заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва.

По его мнению, в последнее время и в России, и за ее пределами произошло "множество случаев притеснения русских людей".

Епископ уточнил, что выражает лишь собственное мнение. А коллеги напомнили ему, что русским за рубежом вообще-то помогает Россотрудничество. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.