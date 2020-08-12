Вакцины против коронавируса появились за рубежом

Вакцины против коронавируса появились и в других странах, но пока они на стадии тестов.

Например, в Сингапуре начались испытания препарата на добровольцах. Вакцину там разработали совместно с США, а исследования проводят специалисты медицинского университета и фармацевты. Сейчас препарат испытывают на сотне добровольцев. Тесты продлятся до октября.

В Индии испытывают свою инъекцию от коронавируса. Ее разработали специалисты крупной фармацевтической компании. Сроки, когда закончатся тесты на добровольцах и вакцину официально зарегистрируют, не сообщаются. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.