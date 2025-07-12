Сильная гроза накрыла Москву после пика жары. Почти во всех районах столицы прошел ливень, местами с мелким градом. Дождевой воды было так много, что она потоками бежала по тротуарам и проезжей части.

В настоящий момент на улицах города работают коммунальные бригады, которые откачивают воду и убирают упавшие ветки. Тем временем жителям и гостям столицы рекомендовали во время непогоды не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

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