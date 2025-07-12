12 июля, 10:00Общество
Фото Мэрилин Монро с автографом 70-летней давности продали на аукционе
Фото актрисы и певицы Мэрилин Монро с автографом 70-летней давности продали на аукционе. Новый владелец выложил за него свыше 20 тысяч долларов. В рублях это почти 1,7 миллиона.
Фото сделано в 1954 году, когда Монро и ее бывший муж Джо Ди Маджио собирались в медовый месяц в Японию. У Мэрилин не было фото для паспорта, и муж решил сделать его в зале игровых автоматов. Одну из копий актриса подписала для сотрудника паспортной службы, который помогал молодоженам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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