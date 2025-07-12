12 июля, 10:00Общество
Психологи рассказали, почему летом люди ссорятся намного чаще
Психологи заявили, летом люди ссорятся намного чаще, этому есть научное объяснение. Из-за высоких температур мозг плохо работает, а больше всего страдает префронтальная кора. Именно она отвечает за эмпатию и самоконтроль.
Эмоции, которые люди раньше держали в себе, выплескиваются. Общение не приносит удовольствия, а любой триггер приводит к конфликту.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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