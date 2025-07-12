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12 июля, 09:30

Общество

Срок строительства частного дома по льготной ипотеке увеличили до 2 лет

Срок строительства частного дома по льготной ипотеке увеличили до 2 лет

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Срок строительства частного дома по льготной ипотеке увеличили до 2 лет. Программа закончилась еще год назад, однако поправки в нее внесли только сейчас.

На строительство по льготной ставке в 8% давали всего год. Если заемщик не уложился в этот срок, ставка повышалась до рыночной и достигала 25%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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