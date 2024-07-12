Телеграм-каналы "Москва 24" и "Сити" запустили совместный конкурс

Телеграм-каналы "Москва 24" и "Сити" разыгрывают наушники и фирменный мерч. Для того чтобы стать участником розыгрыша, необходимо подписаться на оба канала и нажать под конкурсным постом кнопку "Участвую".

Победителя определят случайным образом с помощью бота. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.







