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Общество

Программа долгосрочных сбережений появится в России

Программа долгосрочных сбережений появится в России

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Россиянам предлагают новый способ дохода. С 2024 года можно будет инвестировать в программу долгосрочных сбережений.

Благодаря нововведению в РФ вводится новый документ – договор долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Согласно документу, россияне обязуются уплачивать сберегательные взносы в НПФ, а фонд будет проводить выплаты при наступлении определенных оснований.

Эксперты рассказали, кому такая программа будет выгодна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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