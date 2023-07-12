Программа долгосрочных сбережений появится в России

Россиянам предлагают новый способ дохода. С 2024 года можно будет инвестировать в программу долгосрочных сбережений.

Благодаря нововведению в РФ вводится новый документ – договор долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Согласно документу, россияне обязуются уплачивать сберегательные взносы в НПФ, а фонд будет проводить выплаты при наступлении определенных оснований.

Эксперты рассказали, кому такая программа будет выгодна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.