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Общество

Военные эксперты сообщили, что военнослужащих-женщин становится больше в рядах ВСУ

Военные эксперты сообщили, что военнослужащих-женщин становится больше в рядах ВСУ

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В рядах украинской армии становится больше военнослужащих-женщин. Как отмечают военные эксперты, в некоторых подразделениях ВСУ их число доходит до 30%.

Особенный прирост отмечают в зоне ответственности Южного военного округа в Донбассе. Об этом рассказывают российские офицеры в отставке, ссылаясь на данные разведки.

Кроме того, в украинских соцсетях стало появляться больше фотографий девушек в форме. С чем это связано? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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