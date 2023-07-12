Военные эксперты сообщили, что военнослужащих-женщин становится больше в рядах ВСУ

В рядах украинской армии становится больше военнослужащих-женщин. Как отмечают военные эксперты, в некоторых подразделениях ВСУ их число доходит до 30%.

Особенный прирост отмечают в зоне ответственности Южного военного округа в Донбассе. Об этом рассказывают российские офицеры в отставке, ссылаясь на данные разведки.

Кроме того, в украинских соцсетях стало появляться больше фотографий девушек в форме. С чем это связано? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



