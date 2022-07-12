Инфекционист рассказал о симптомах оспы обезьян

Инфекционист Георгий Викулов рассказал о симптомах оспы обезьян.

По словам эксперта, инкубационный период может колебаться от 5 до 21 дня, однако уже с первого дня человек может заражать других людей.

Инфекционист уточнил, что симптоматика оспы обезьян напоминает натуральную оспу, но выражена намного меньше, и на сегодняшний день наблюдаются лишь единичные случае тяжелого течения болезни.

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