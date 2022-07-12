Москвичей призвали быть осторожными из-за сильного ветра

В Комплексе городского хозяйства призвали москвичей быть максимально внимательными. Как сообщается, временами скорость порывов ветра может достигать 17 метров в секунду.

Между тем городские службы продолжают ликвидировать последствия вчерашней непогоды: в городе распиливают и вывозят поваленные деревья.

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