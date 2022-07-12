Минпромторг РФ может увеличить выпуск вакцин против оспы обезьян

В Минпромторге РФ работают над возможностью увеличения выпуска вакцин и тестов по оспе обезьян. Об этом заявили в пресс-службе министерства.

Между тем в ВОЗ сообщили, что всего в мире зафиксировали уже свыше 9 тысяч случаев заражения.

Ранее стало известно, что россиянин, у которого нашли оспу обезьян, приехал из Португалии. Сейчас мужчина находится в Петербурге под наблюдением врачей. При этом в России информацию об оспе обезьян получили заблаговременно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.