Москвичам рассказали о погоде 13 июля

В Москве сохранится сильный ветер. Временами скорость порывов может достигать 17 метров в секунду. В комплексе городского хозяйства попросили москвичей быть предельно внимательными.

В среду, 13 июля, грозы повторятся, но ливни будут кратковременными. Погоду в столице определяет холодный атмосферный фронт. До конца недели температура не будет подниматься выше 25 градусов. Дожди будут практически каждый день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.