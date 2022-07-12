Новости последнего часа: москвичей ждет недельная передышка от жары

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичей ждет недельная передышка от жары, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

С 23 июля между Москвой и Геленджиком запустят автобус, старт состоится с автовокзала "Саларьево", сообщили в Дептрансе.

Inditex может вернуться в Россию в 2023 году, аренду продлили до марта, заявили в СМИ.