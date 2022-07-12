Названа стоимость крыжовника в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран в Москву везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, чтобы приобрести крыжовник, можно отправиться на Черемушкинский рынок. Ягоды привезли из Владимирской и Тамбовской областей. Цена за один килограмм крыжовника – 600 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.