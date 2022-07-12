Новости последнего часа: срок поставки лекарств в РФ из других стран сократился вдвое

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Срок поставки лекарств в РФ из других стран сократился вдвое, до 5–7 дней, сообщили в Росздравнадзоре.

Сервису Tinder грозит 6 миллионов рублей штрафа за отказ локализовать данные в РФ, заявили в суде.

МВД ведет проверку по факту видео с вооруженным участником дорожного конфликта в Подмосковье.