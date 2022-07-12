Новости последнего часа: заразившийся оспой обезьян россиянин вернулся из Португалии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заразившийся оспой обезьян россиянин вернулся из Португалии. Об этом сообщил эксперт Роспотребнадзора.

В Москве выплатят призовые москвичам – членам сборной на XIII зимней Паралимпиаде. Соответствующие выплаты получат 10 спортсменов из столицы, рассказал Сергей Собянин.

Спорткомплекс для училища олимпийского резерва построили в Восточном Измайлове. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.