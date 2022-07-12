Москвичам рассказали о сильном ветре 12 июля

В Москве поднялся сильный ветер. Скорость порывов временами будет достигать 17 метров в секунду. В комплексе городского хозяйства просят москвичей быть предельно внимательными. Городские службы ликвидируют последствия непогоды, которая обрушилась накануне. Специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья.

12 июля грозы повторятся. По прогнозам, ливни будут кратковременными. Температура ожидается до 24 градусов. Накануне было 32 градуса. Понедельник, 11 июля, стал самым жарким днем с начала года. Погоду в столице будет определять холодный атмосферный фронт.



До конца недели температура не будет подниматься выше 25 градусов, а дожди будут практически каждый день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.