Очевидцы сообщили о задымлении около станции метро "Добрынинская" в Москве

Спасатели работают в эти минуты около станции метро "Добрынинская". Там обнаружили задымление. По словам очевидцев, перед этим была вспышка.

Что именно происходит – неизвестно. На место прибыла полиция, она регулирует движение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.