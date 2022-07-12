Московские гостиницы сменили названия

Московские гостиницы, которые еще недавно были частью престижных международных сетей, сменили названия. Отельеры начали уходить из России, но сервис остался. Так, на независимую работу перешли Four Seasons и Ritz Carlton.

Что изменилось, кроме вывесок? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.