На портале госуслуг теперь можно продать или купить машину

На госуслугах теперь можно продать или купить машину. Об этом сообщили в Минцифры.

Ведомство запустило сервис совместно с МВД. Онлайн-договор будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге. В Минцифры уточнили, что продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтвержденные учетные записи на портале госуслуг.

Новый сервис автоматически проверит, наложены ли на машину ограничения, находится ли автомобиль в розыске или залоге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.